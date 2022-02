Karneval in Düsseldorf : Video-Überraschung für Fans des Stunk-Teams

Karneval in Düsseldorf

Düsseldorf Die Darsteller versorgen diese online mit Karnevalskabarett mit vielen tollen Ideen, aktuellen Themen und viel mitreißender Musik.

Vor Corona haben die Macher der Düsseldorfer Stunksitzung jährlich bis zu 5000 Zuschauer im Capitol Theater an der Erkrather Straße unterhalten. Dieses Jahr ging das leider erneut nicht. Auch die in diesem Februar ausschließlich in einem Zelt auf der Neusser Rennbahn geplanten Shows mussten corona-bedingt abgesagt werden.