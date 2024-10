Urbane Kunst in Düsseldorf Die Kunst für die Straße erobert die ganze Stadt

Im Hinterhof des alten Toom-Marktes an der Oberbilker Allee sind einige Mauern frisch gestrichen. Manche Stellen sind jedoch ausgelassen. Nach sauberem Abkleben sind senkrechte Linien entstanden, die links und rechts respektvoll Abstand zu Bildern des Düsseldorfer Street-Art-Künstlers L.E.T. halten. Das aufgesprühte schwarz-weiße Bild eines Einkaufswagens mit Ziegelsteinen statt Rädern wirkt auf diese Weise wie gerahmt. Beim Gang in die frischsanierte Tiefgarage ein paar Schritte weiter offenbart sich ein monumentales Werk von Harald Naegeli. Seine schwarzen Strichzeichnungen reihen sich auf den Wänden aneinander.