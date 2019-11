Martinszug in Düsseldorf 2019 : Sankt Martin reitet durch die Stadt

Info

Geschichte Martin von Tours wurde im Jahr 316 in Ungarn geboren. Seine berühmteste Tat war die Teilung seines Mantels mit einem bedürftigen Bettler am Stadttor von Amiens, einer Stadt in Nordfrankreich. Als Sankt Martin starb er am 8. November 397. Der Tag seiner Beisetzung soll der 11. November gewesen sein. Der Martinstag ist in vielen Regionen Mitteleuropas von zahlreichen Bräuchen geprägt und wird als Gedenktag an den Heiligen gefeiert.

In den Stadtteilen Schulen, Vereine und Kitas organisieren bis Mitte November viele Martinszüge. Termine und Adressen gibt es online unter rp-online.de/8568447.