Sport im Park geht wieder los 33 Kurse pro Woche – die Düsseldorfer halten sich stadtweit gemeinsam fit

So wie Natali Paschen, die im Auftrag der Düsseldorfer Arbeiterwohlfahrt (AWO) mittlerweile in ihre vierte Saison als Trainerin für Sport im Park geht. Mit ihrem Kurs „Funktionales Training“ gab sie am Montag den Startschuss für die diesjährige Ausgabe. Um 10 Uhr ging es auf dem Spielplatz am Tannenhofweg bereits los – eine halbe Stunde später als im vergangenen Jahr. Viele von Paschens Schützlingen sind bereits zum wiederholten Male dabei und hatten aus Gewohnheit noch die Zeiten von 2023 im Kopf und waren bereits früher da.