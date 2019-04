Gastrotipps : Endlich wieder frischer Spargel

Die für viele Gourmets schönste Zeit des Jahres hat begonnen. Zahlreiche Düsseldorfer Gastronomen haben traditionelle und kreative Varianten von Spargel-Gerichten auf ihren Speisekarten.

Ristorante Amici Die Italiener bevorzugen grünen Spargel. Doch im Restautrant Amici gibt es nur Gerichte mit der Königin des Gemüses in Weiß. „Denn im Friaul gibt es weißen Spargel“, sagt Alfredo Zanini, der selbst von dort stammt. So gibt es im Amici beispielsweise gratinierten weißen Spargel mit Parmesan (17 Euro), klassisch mit Sauce Hollandaise (24 Euro) oder wahlweise mit Kalbskotelett oder gegrilltem Seewolf (je 31 Euro).

Restaurant Lindenhof In einem Jugendstilhaus gegenüber des Benrather Schlosses können die Gourmets ebenfalls viele Spargelgerichte genießen. Der Lindenhof offeriert zum Beispiel frische Nudeln im Ragout vom frischen Spargel (17,90 Euro), wahlweise mit Hummerbutter und Garnelen (21,90 Euro). Mariniert passt Spargel auch zu pikant gewürzten Hähnchenspießen mit Salat und Mango (19,90 Euro). Und für 16,90 Euro gibt es im Lindenhof den Klassiker: Frischer Spargel mit zerlassener Butter oder Sauce Hollandaise mit Kartoffeln (16,90 Euro).

Brasserie 1806 im Breidenbacher Hof Königsallee 11, in Düsseldorf Mitte, erreichbar unter der Telefonnummer 0211 160900, täglich von 12.30 bis 21.30 Uhr

Restaurant Brands Jupp In Düsseldorfs nördlichem Stadtteil Wittlaer kann der Gast an warmen Tagen im lauschigen Biergarten mit Blick auf den Rhein Spargel in vielfältigen Variationen genießen. Auf der Spargelkarte stehen beispielsweise ein Salat mit frischen Erdbeeren und Balsamico-Dressing (11,50 Euro), eine Spargelcremesuppe (6,50 Euro) und Spargel auf Toast mit Sauce Hollandaise und gratiniertem Käse (13,50 Euro). Die Portion frischer Spargel mit Kartoffeln (13,50 Euro) kann zudem mit gegrilltem Lachs, Schweinefilet oder Rumpsteak ergänzt werden und kostet dann 29,50 Euro. Dazu gibt es auf den Spargel abgestimmte Weinempfehlungen.