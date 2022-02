RP verlost vier Tickets : Solo-Kabarett „Caveman“ wieder im Capitol-Theater

Männer jagen, Frauen sammeln? Holger Dexne geht als „Caveman“ den Unterschieden zwischen Frauen und Männern auf den Grund. Foto: Jörg Reichardt

Flingern Holger Dexne spielt Tom, der von seiner Freundin vor die Tür gesetzt wurde. Warum sind Männer und Frauen in vielen Ansichten so unterschiedlich?

Einen kabarettistisch-ironischen Blick auf die Unterschiede von Männern und Frauen wirft Schauspieler Holger Dexne in seinem Solo „Caveman“ (Höhlenmensch), das auf dem Spielplan des Capitol-Theaters steht.

„Caveman ist eine Mischung aus Comedy und ein Ein-Mann-Theater-Stück“, sagt Dexne, der die Hauptfigur Tom seit 2010 spielt und schon oft im Capitol aufgetreten ist. „Aber es wird nicht langweilig, ich liebe dieses Stück.“ Geschrieben hat das Solo der Amerikaner Rob Becker für den Broadway in New York. In der deutschen Version führt Esther Schweins die Regie. Die Geschichte: Tom hat sich mit Freundin Heike gezofft und sie hat ihn mit seinen Koffern vor die Tür gesetzt. Da erinnert sich Tom an die vielen kleinen und großen Meinungsverschiedenheiten. Warum gibt es manchmal Stress zwischen Männern und Frauen?

Das fängt schon an bei Heikes eigentlich einfachen Fragen wie „Welche Umschläge nehmen wir für unsere Hochzeitseinladung?“ Tom schlägt praktisch-nüchtern welche aus Papier vor, Heike möchte aber ausgiebig diskutieren, ob creme- oder champagnerfarbig, was Tom völlig schnuppe ist. Dann gibt es Streit. „Für das Publikum ist das Programm so komisch, weil sich Zuschauer und Zuschauerinnen in der Geschichte wiedererkennen“, sagt Holger Dexne. Sein Tom hat noch viele kleine und größere Anekdoten auf Lager und er findet es gar nicht gut, dass Heike ihn als „grob und rücksichtslos wie ein Neandertaler“ bezeichnet. „Tom hat eine prollige Schale, aber auch einen liebenswerten Kern“, sagt der Schauspieler. „Er erfüllt alle bekannten Männerklischees.“ Zum Schluss von „Caveman“ wird Tom klar, dass er seine Heike liebt. Ob sie ihrem Verlobten wieder die Tür öffnet, ist von Freitag, 11. bis Sonntag, 13. Februar, im Capitol-Theater an der Erkrater Straße 30 zu sehen. Karten gibt es online unter www.westticket.de.

Die Rheinische Post verlost zwei mal zwei Karten für die Caveman-Vorstellung am Freitag, 11. Februar, 19.30 Uhr plus Fan-Artikel in einer gepackten Caveman-Tasche: