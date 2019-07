Frankreichfest Düsseldorf 2019 : Frankreichfest lockte 100.000 Besucher an

Düsseldorf Musik, Kulinarisches und Oldtimer: Am Rathaus, auf dem Burgplatz und am Rheinufer feierten Düsseldorfer und Besucher die Kultur Frankreichs.

Mutter und Tochter waren mal wieder sich einig. „Grandios!“, sagte Beate Galun und ihre Tochter Anka fügte hinzu: „Einfach nur köstlich!“ Gemeint war die kulinarische Spezialität, die französischer kaum sein kann: gebackene Weinbergschnecken mit Knoblauch und Baguette. Freitag, Samstag und Sonntag – an allen drei Tagen des 19. Düsseldorfer Frankreichfests 2019 war der Besuch am Schneckenstand für beiden gut gelaunten Düsseldorferinnen obligatorisch. „Dieser Genuss ist für uns jedes Jahr ein Höhepunkt“, sagten sie und pieksten vorsichtig das weiche Fleisch aus der harten Schale.

Mehr als 100.000 Besucher erfreuten sich ebenso beim Frankreichfest, schätzt Boris Neisser, Vorstand der Destination Düsseldorf. Dieser Zusammenschluss von 150 Unternehmen aus der Region ist seit 2001 der Veranstalter der Feierlichkeiten. Neisser freut sich über die Gäste, die sich bei teils besten Wetterbedingungen an der Kultur Frankreichs erfreuten. Aber Neisser betont auch den gesellschaftlich-politischen Wert der Veranstaltung. „In zuweilen unruhigen Zeiten ist dieses Fest der Freundschaft zwischen beiden Ländern ein wichtiges Symbol und ein tolles Stück Europa“, sagt er und fügt hinzu, er habe habe im Jahr 2001 nicht geahnt, dass das Fest einmal so groß und schön würde.

Mehr als 120 Stände hatten ihre Zelte auf den Burgplatz und auf der Rheinuferpromenade aufgebaut. Austern, Wein, Flammkuchen, Baguettes, Crepes, Oliven, Cocktails und Käse in einer fast unübersichtlichen Vielfalt: Die Einladung zum Genießen französischer Spezialitäten nahmen Zehntausende gern an, so dass die Zelte und Stände die wohl längste Theke mit frankophilen Schlemmereien in Deutschland bildeten. Aber auch Wissenswertes stand auf dem Programm, so wie am Stand vom Institut français Düsseldorf. „Seit dem ersten Frankreichfest sind wird dabei und es wird jedes Jahr schöner“, sagten die Mitarbeiterinnen Annie Mesguen und Martina Weyner. Sie konnten viele Besucher aus Düsseldorf, dem Ruhrgebiet, aus den Niederlanden und dem Kölner Raum für das Angebot des Instituts interessierten. Beliebt war auch der Innenhof vom Rathaus. Dort fanden Konzerte mit französischer Musik statt.