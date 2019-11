Freizeittipps : Weihnachtskonzerte der anderen Art

Guildo Horn zelebriert wieder im Stahlwerk sein unverwechselbares Weihnachtskonzert. Foto: Miserius, Uwe (umi)

Düsseldorf Skurril, unterhaltsam, kultig – in Düsseldorf gibt es Weihnachtskonzerte, die mit besinnlichen Musikdarbietungen wenig gemein haben.

Guildo Horn Wenn als Engel, Weihnachtsmänner oder Tannenbäume verkleidete Menschen in Richtung Stahlwerk ziehen, dann ist es wieder soweit: Guildo Horn ist in der Stadt und lädt zum traditionellen Adventssingen ein. Auf die Melodien von Welthits und bekannten Schlagern dichtet der „Meister“, wie Guildo von seinen Fans genannt wird, weihnachtliche Texte, die alle mit einem gut und schnell mitsingbaren Refrain versehen sind. Dabei kommt Horn mit erstaunlich wenig Wörtern und Bildern aus. Es schneit, der Weihnachtsmann ist nah, das Christkind hat uns alle lieb, die Adventszeit ist wunderschön und der dicke Dieter liebt die dicke Rita – mehr braucht es nicht. Denn die fantastischen Musiker seiner Begleitband, die Orthopädischen Strümpfe, reißen sowieso das sanges- und tanzfreudige Publikum im Alter um die 40 Jahre mit. In diesem Jahr steigt das vorweihnachtliche Event mit Kultstatus am Freitag, 29. November, um 21 Uhr im Stahlwerk. Karten bei Westticket zu 35,25 Euro unter www.westticket.de.

Herrencreme Mit einem vorweihnachtlichen Abend der besonderen Art will auch die Düsseldorfer Gruppe Herrencreme auf das Fest der Liebe einstimmen. Neben Texten lieblicher bis böser Couleur bieten die vier Musiker und Sänger viel Musik mit ironischem bis klassischem Anklang. Erlebt werden kann eine Vielfalt aus Rock, Pop, Jazz und zu Recht vergessener Schlager. Das Programm „Vier Männer im Schnee“ wird am Dienstag, 17. Dezember, um 19.30 Uhr im Takelgarn geboten. Karten gibt es ab 12,99 Euro unter Telefon 0211 330699.

Info Die Adressen der Veranstaltungsorte Stahlwerk Ronsdorferstraße 134, Telefon 0211 78178700, www.altesstahlwerk.de Theater Takelgarn Philipp-Reis-Straße 10, Telefon 0211 330699, www.takelgarn.de Op’t Eynde An der Piwipp 115, Infos online unter www.manesmeckenstock.de Fuchs im Hofmanns Benzenbergstraße 1, Infos online unter www.manesmeckenstock.de Jazz-Schmiede Himmelgeister Straße 107g, Telefon 0211 3110564, www.jazz-schmiede.de Weitere Konzerte stehen online unter www.tonight.de

Manes Meckenstock Eine heitere musikalisch-weihnachtliche Schlittenfahrt ins Glück wollen Manes Meckenstock und die Sweethearts ihrem Publikum bescheren. Manes liest Leckerchen aus seinem „Kamelle, et Christking kütt“-Programm, und die Sweethearts singen dazu schwungvoll und setzen damit geschickt manch süßlichen Gegenpunkt zu den satirischen Texten. Ganz nebenher lassen die Musiker noch die eine oder andere Schlagerperle wieder lebendig werden. Karten gibte es noch für die Vorstellungen am Freitag, 29. November, um 20 Uhr im Op’t Eynde und am Mittwoch, 18. Dezember, um 20 Uhr im Fuchs im Hofmanns. Karten kosten bei Westticket 25,96 Euro unter Telefon 0211 274000.

Porno al Forno Nicht weniger kurios geht es bei der Düsseldorfer Kultband Porno Al Forno zu, denn die lässt es vor Weihnachten bei der Horny XXXMas-Party noch einmal richtig krachen. Wo die siebenköpfige Band in ihren außergewöhnlichen Kostümen auftritt, herrscht regelmäßig der Ausnahmezustand. Diesmal am Freitag, 20. Dezember, um 20.30 Uhr im Stahlwerk, Karten an der Abendkasse zu 25 Euro.