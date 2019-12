Kultur, Kino, Einkaufen : Tipps für Silvester in Düsseldorf

Das Neue Jahr wird mit Feuerwerk begrüßt. Foto: dpa/Daniel Naupold

Düsseldorf Aus die Maus: das Jahr 2019, das neue Jahr beginnt. Partys ohne Ende sind im Angebot, aber gut zu wissen ist auch, wie es mit den anderen Aktionen in der Stadt rund um den Jahreswechsel aussieht. Hier einige Tipps.

Von Holger Lodahl

Museen Silvester sind in Düsseldorf alle Kulturinstitute geschlossen. Am Neujahrstag werden der Kunstpalast, das NRW-Forum und das K20 am Kulturzentrum Ehrenhof, die Kunsthalle, der Kunstverein am Grabbeplatz und KIT–Kunst im Tunnel sowie K21 an der Ständehausstraße geöffnet sein.

Oper In der Oper am Rhein an der Heinrich-Heine-Allee findet am letzten Tage des Jahres von 19 bis 21.30 Uhr das „Große Silvester-Konzert“ statt. Am 1. Januar 2020 steht dann wieder „Schwanensee“ auf dem Programm.

Kinos Die Multiplexe Ufa am Hauptbahnhof, Cinestar in Oberkassel / Hansaallee und UCI im Mediehafen / Hammer Straße haben zwei Vorstellungsschienen: Die ersten Filme starten gegen 11.30 Uhr und die zweiten gegen 14 Uhr (abhängig vom Titel). Ist die letzte Vorstellung gegen 17 Uhr aus, machen an Silvester auch die Kinos dicht.

Zwei Ausnahmen gibt es am Abend vom 31. Dezember: Im Metropol-Filmkunstkino an der Brunnenstraße steht um 19 Uhr der Audrey-Hepburn-Klassiker „My Fair Lady“ auf dem Programm; im Cinema an der Schneider-Wibbel-Gasse / Altstadt sehen die Cineasten die Premiere vom „Little Women“. Nach den Vorstellungen möchten die Kinobetreiber mit ihren Besucher bei einem Sekt auf das Neue Jahr anstoßen. Ob es noch Tickets gibt, kann unter www.filmkunstkinos.de nachgeschaut werden.

Theater Das Schauspielhaus zeigt am Silvestertag „Die Entdeckung des Himmels“ (19.30 Uhr) sowie „Boys don’t cry and Girls just want to have fun“ (18 und 21 Uhr). Die Nachfrage ist groß. Wer Karten möchte, muss Glück haben. Ticketbesitzer haben freien Eintritt zur Silvesterparty im Schauspielhaus, das am Neujahrstag mal Pause macht.

Gute Unterhaltung gibt es im Theater an der Kö / Schadow Arkaden. An Silverster steht der Schwank „Weihnachten auf dem Balkon“ (19.30 und 22.30 Uhr) auf dem Programm. Und in der Komödie Steinstraße geht der Vorhang für „Pension Schöller“ an Silverster drei Mal auf: um 16 Uhr, um 19.15 Uhr und um 22.30 Uhr.

Schwimmen Am Silvestertag haben das Freizeitbad Düsselstrand an der Kettwiger Straße und das Familienbad Niederheid an der Paul-Thomas-Straße von 8 bis 14 Uhr geöffnet, die dortigen Saunen hingegen bleiben kalt. Von 9 bis 14 Uhr können die Besucher in der Münster-Therme schwimmen, müssen ihren Sauna-Gang aber verschieben.

Und am Neujahrstag fängt der Betrieb im Freizeitbad Düsselstrand etwas später an. Gäste sind von 13 bis 20 Uhr willkommen – auch für einen Saunabesuch. Das Familienbad Niederheid samt Suomi-Sauna und die Münster-Therme samt Sauna bleiben noch geschlossen.

Einkaufen Silvester ist kein gesetzlicher Feiertag. Trotzdem gelten bestimmte Regelungen zu den Öffnungszeiten von Supermärkten, Elektromärkten oder Möbelhäusern. Die meisten Geschäfte schließen um 14 Uhr, manche sogar schon um 13 Uhr. Als Ausgleich öffnen einige Geschäfte an diesem Tag früher als sonst. Große Diskounter haben angekündigt, die Pforten vieler Filialen vom schon um 7 Uhr für Kunden zu öffnen.

Wem das nicht reicht: Am Düsseldorfer Flughafen wird der Besucher noch länger fündig. Die Geschäfte in der Shoppingmall öffnen ihre Türen am 31. Dezember von 7.30 Uhr bis 18.30 Uhr und an Neujahr von 7.30 Uhr bis 19.30 Uhr. Der Supermarkt am Airport hat Silvester von 6.30 Uhr bis 22 Uhr und an Neujahr von 9 bis 23 Uhr.

Tankstellen haben auch geöffnet. Im Hauptbahnhof haben der Drogeriemarkt von 10 bis 22 Uhr und der Edeka sogar rund um die Uhr geöffnet.

Apotheken Dank der Notdienste sind das ganze Jahr über Apotheken in der Landeshauptstadt für die Bürger da. An Silvester und Neujahr haben mehrere Apotheken ab 9 Uhr für 24 Stunden Dienst. Informationen über die nächste dienstbereite Apotheke bekommen Kunden telefonisch unter 0800 0022833 und unter www.aknr.de.