Kartenvorverkauf läuft Seit 25 Jahren Stunk-Sitzungen in Düsseldorf

Bevor am 13. November der Vorverkauf für die Sitzungen 2024 startet – die genauen Aufführungstermine und weitere Infos werden ab Mitte Oktober bekannt gegeben – wird mit einer kleiner Besetzung der einmalige „Stunk Retro Club-Mix“ geboten. Zu erleben ist dieser nur am 11. November, also pünktlich zum Hoppeditz-Erwachen, um 20 Uhr im Capitol-Theater, Erkrather Straße 30.