Genießen in Düsseldorf : Wo Eiscreme richtig lecker ist

Inhaber Olaf Bekkers von Iceguerilla hat viele Fruchteis-Sorten im Angebot. Tipp: Das Vanille-Eis soll das Beste im Lande sein. Foto: Anne Orthen (orth)/Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Der Sommer besucht Düsseldorf, die Temperaturen steigen. Hier einige Tipps für alle, die sich mit Eiscreme eine Abkühlung verschaffen möchten.

Von Holger Lodahl und Julia Brabeck

Je höher die Temperaturen, desto mehr mögen die Düsseldorfer ein Eis auf die Hand. Dann kann in Ruhe weiter durch die Stadt geschlendert werden.

Iceguerilla Nur kaum drei Meter breit ist der Laden, sodass manch einer an ihm vorbeigeht. Dabei ist die Adresse so einprägsam: Das kleine Eislokal Iceguerilla befindet sich am Carlsplatz 1. Betreiber Olaf Bekkers hat sichtlich Spaß am Eisverkauf, füllt jeden Becher schwungvoll und teilt in Gesprächen sein Fachwissen gern mit den Kunden. Vor allem betont er, dass Iceguerilla das beste Vanille-Eis Deutschlands im Sortiment haben soll – so hat es jedenfalls eine Deutsche Meisterschaft bei einer Fachmesse ergeben. Wer die Abwechslung sucht, hat die Wahl aus weiteren Sorten (ab 1,50 Euro) wie Peanut Butter mit Nougat, Erdbeer-Basilikum, Safran-Kardamom sowie einige Klassiker und ein besonders cremiges Joghurt-Eis.

Yomaro Als Basis reicht in den Filialen der Düsseldorfer Kette Yomaro eine feine Joghurt-Creme. Aber die Nachfrage ist groß, weil in den Vitrinen gut 40 Toppings Kinder und Erwachsene zum Staunen bringen. Da verführen geraspelte Schokoladenriegel, frische Früchte, Kekse sowie Streusel in vielen Geschmacksrichtungen und selbstverständlich zahlreiche Soßen, die den Eisbecher zu einer Kalorienbombe werden lassen – obwohl das Joghurt-Eis eigentlich kaum 100 Kilokalorien pro 100 Gramm haben soll. Der kleinste Becher kostet 1,80 Euro. Yomaro-Filialen gibt es an der Lorettostraße (Unterbilk), am Carlsplatz (Carlstadt), an der Hauptstraße (Benrath) und in Oberkassel an der Luegallee.

I Am Love Täglich wechselt das ungewöhnliche Angebot an verführerischen Köstlichkeiten der Eisdiele „I Am Love“ an der Achenbachstraße 132. 20 Eismischungen stehen immer zur Auswahl. Zehn werden mit Milch und Sahne hergestellt, zehn weitere sind vegan und frei von Laktose. Auch bei der Sahne haben die Kunden die Wahl zwischen Sahne aus Kuhmilch oder aus Kokosmilch. Außergewöhnliche Kreationen wie Matcha-Tee-Eis mit weißer Schokolade, Dattel- und Cheesecake-Eis stehen neben Klassikern wie Erdbeere und Vanille – alle hausgemacht ohne Zusatzstoffe. Wer wissen will, welche Sorten gerade verkauft werden, kann online eine virtuelle Eistheke aufrufen. Der Preis der Eiskugeln richtet sich nach dem Preis der Zutaten und liegt zwischen 1,20 und 1,60 Euro.

Shiyogu Das Frozen-Yoghurt-Geschäft an der Nordstraße 35 bietet zu seinen kalten Schleckereien 30 Schokoladentoppings, eine Vielzahl an Obst, Gummibärchen, Nüsse, Kekse, Früchtepüree und viele andere Soßen. Die Kombinationsmöglichkeiten sind riesig, die Auswahl der hübsch präsentierten Toppings fällt deshalb manchem Kunden schwer. Deshalb ist bei den Gästen das Shiyogu-Angebot Frozen-Yoghurt mit drei Toppings und einer Soße für 4,50 Euro sehr beliebt.

Ghirloni Die Eismanufaktur an der Stockumer Kirchstraße 19 ist eine Anlaufstelle für alle Liebhaber von Fruchteis. Es wird aus frischem Obst hergestellt und schmeckt wie ein Biss in eine reife Frucht. Aber auch Freunde kreativer Kreationen kommen auf ihren Geschmack. Wechselweise werden ausgefallene Sorten wie Schwarzwälder Kirsche und gesalzenes Karamell angeboten. Zudem gibt es laktosefreie, vegane und glutenfreie Sorten. Der Preis pro Kugel liegt zwischen 1,30 und 1,80 Euro.