Schwimmen in Düsseldorf Allwetterbad verlängert die Sommersaison

Das Freibad in Benrath und das Strandbad Lörick sind ebenfalls seit dem Wochenende geschlossen. Dafür sind die ersten Hallenbäder in die Saison gestartet. Geschwommen wird bereits im Schwimm’ in Bilk Kostenpflichtiger Inhalt und im neuen Badehaus Benrath, in dem am Wochenende Eröffnung gefeiert wurde.