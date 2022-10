Mundart in Düsseldorf : Schnibbel-Theater steht vor der Premiere

Intensiv probt das Ensemble des Schnibbel-Theater zurzeit das neue Stück. Das spielt in einer Wohngemeinschaft von drei älteren Damen und verspricht viel Spaß. Foto: Anne Orthen (orth)

Düsseldorf Das Mundarttheater hat in Rath eine neue Spielstätte gefunden. Geboten wird dort eine unterhaltsame Komödie mit allerlei überraschenden Wendungen.

Seit Mai probt das Schnibbel-Theater sein neues Stück „Stippvisitt em Höhnerstall“ von Bernd Spehling. Jetzt hat die heiße Probenphase begonnen. Gleich mehrere Tage hintereinander wird die Komödie mit ihren allerlei skurrilen Wendungen einstudiert, in Kostümen und mit dem – wie immer sehr aufwendig gestalteten – Bühnenbild. Und für dieses muss sich die Truppe diesmal besondere Umbaumöglichkeiten einfallen lassen, denn für die Bühne im frisch renovierten Bürgersaal der Gemeinde St. Josef in Rath gibt es noch keinen Vorhang. Der Kulissenwechsel für das Lustspiel in drei Akten muss also vor dem Publikum stattfinden.

Im Bürgersaal am Rather Kirchplatz ist Düsseldorfs einziges reines Mundarttheater nun Ankermieter geworden und hat damit – nach mehreren Umzügen und unter Agieren unter provisorischen Verhältnissen – eine langfristige Bleibe gefunden. Und diese bietet zudem wesentlich mehr Platz für die Zuschauer, sodass nun viel mehr Theaterfreunde eine Vorstellung besuchen können. Diese waren in der Vergangenheit immer durchweg ausverkauft, sodass nicht alle Interessierten zum Zuge kamen. Das ist nun anders.

Info Die Komödie „Stippvisitt em Höhnerstall“ Inhalt Das aktuelle Stück handelt vom rüstigen Rentner Wotan, der von seiner Frau Walpurja wegen seiner patriarchalen Allüren kurzerhand vor die Tür gesetzt wird. Eine neue Bleibe findet er bei drei alleinstehenden, älteren Damen, die sich in ihrer Wohngemeinschaft nun im „Hemmel op de Ähd“ wähnen. Die Situation eskaliert auf humorvolle Weise, als Walpurja ihrem Mann nachspioniert. Karten gibt es zu 8 Euro bei Hollmann in den Schadow-Arkaden, Tel. 0211 329191. Der Erlös fließt an gemeinnützige Düsseldorfer Organisationen. In der 30-jährigen Geschichte des Theaters sind so rund 40.000 Euro an Spenden zusammengekommen. Weitere Infos unter www.schnibbeltheater.de.

„Die Akustik im Saal ist sehr gut und wir haben nun viel Platz auf der Bühne“, sagt Siegbert Macha, der seit rund 15 Jahren beim Schnibbel-Theater Regie führt. Er betont, dass das Stück auch gut für Menschen geeignet sei, die nicht der Mundart mächtig sind. „Da ist man schnell drin und kommt gut mit. Ich selbst bin Kind schlesischer Flüchtlinge und im Sauerland groß geworden und habe keine Probleme.“

Durch die Düsseldorfer „Mottersproch“, die das Theater seit seiner Gründung vor mehr als 30 Jahren pflegt, erhalte das Stück einen „besonderen Drive“. Die Aussagen seien deftiger und kämen in der Mundart auch eher auf den Punkt. „Wir bieten einen unterhaltsamen Abend am Puls der Zeit, mit viel Situationskomik“, verspricht Macha. Mundart-Lehrerin Monika Voss, die für das Schnibbel-Theater stets die Stücke in Düsseldorfer Platt überträgt, versuche auch immer, einen „Mehrwert“ zu schaffen, viel aus dem Stück herauszuholen. „Diesmal haben wir zum Beispiel das Ende abgeändert, damit dieses etwas realistischer ist.“

Sechs Schauspieler, seit 2002 unter Leitung von Marian Poths, stehen diesmal auf der Bühne. Der jüngste ist ein Student, dessen Großvater bereits beim Schnibbel-Theater mitgespielt hat. „Während der zwei Jahre andauernden Corona-Pause hat sich unsere Truppe verjüngt, das hat uns gutgetan“, sagt Macha. Beteiligt an der Produktion sind aber noch viel mehr Theaterbegeisterte, die teilweise seit vielen Jahren mit anpacken. Sie sind etwa für die Bewirtung des Publikums mit Snacks und für die Beleuchtung zuständig, bauen Kulissen und suchen Requisiten zusammen und arbeiten als Souffleusen. „Weitere Mitstreiter können wir aber immer gut gebrauchen“, sagt Macha. Zurzeit sei alles noch sehr stressig, „aber ich freue mich schon sehr auf unsere Aufführung“.