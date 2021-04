Kultur aus Düsseldorf : Schlagerstar im Hintergrund

Info

Zur Person Tobias Reitz wurde 1979 in Marburg geboren und wuchs in Nieder-Ohmen in Hessen auf. Studiert hat er in Düsseldorf, er wohnt in Düsseltal.

Vorgänger Der Fred-Jay-Preis wurde in München an Reitz übergeben. Vorgänger sind unter anderem Johannes Oerding, Inga Humpe und Mark Forster. Laudator für Tobias Reitz war Sänger Patrick Lindner. Zu den ersten Gratulanten gehörten Thomas Anders und Florian Silbereisen.