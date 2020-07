Schausteller in der Corona-Krise : „Wir sind angewiesen aufs Düsselland“

290620 EIn Montag Nachmittag im Duesselland..eher leer.. Melanie mit dem Coosten Snack der Stadt Foto: Andreas Bretz Foto: Bretz, Andreas (abr)

Stockum Für die Schausteller und Imbissbuden-Besitzer ist der temporäre Freizeitpark eine Chance, um die geplatzte Saison zu überstehen.

Wo er jetzt eigentlich wäre, daran mag Fritz Heitmann gar nicht denken. Eigentlich hätte er gerade die Kirmes in Oberhausen-Sterkrade hinter sich, würde seine Wildwasserbahn „Piratenfluss“ mit den Marterpfählen auf der Rheinkirmes aufbauen, dann zur Cranger Kirmes reisen und zu den Cannstatter Wasen in Stuttgart. Doch dieses Jahr ist eben alles anders. „Träume sind Schäume“, sagt Heitmann und lacht bitter. „Das ist die Grundlage unserer Existenz – die acht Monate, in denen wir Geld verdienen.“

Ein Jahr wie dieses haben die Schausteller noch nicht erlebt – die komplette Saison ist wegen Corona abgesagt. Doch seit zwei Wochen stehen auf dem Düsseldorfer Messegelände Riesenrad, Achterbahn, Kettenkarussell und Zuckerwatte-Stand. Für die Menschen, denen die Fahrgeschäfte und Imbissbuden gehören, ist das Düsselland eine Chance, die Saison, die es eigentlich gar nicht gibt, zu überleben.

Seinen Stammsitz hat Fritz Heitmann in Münster, dort standen seine Wasserbahnen wochenlang auf dem großen Betriebsgelände still. Die Zeit von März bis Ostern, sagt er, hätte er finanziell noch überbrücken können. Schnell wurde aber klar, dass es keine Kirmes-Saison geben wird. „Danach waren wir froh, dass die Familie Bruch in Düsseldorf was machen wollte.“ Mit den staatlichen Zuschüssen könne er nur rund 15 Prozent seiner Kosten decken, und das Düsselland sei kein Ersatz für die Kirmes. „Aber dadurch sind wir in der Lage, Umsätze zu machen und den Betrieb fortzuführen.“ Die Stimmung sei zwar nicht mehr so euphorisch wie zu Beginn, sagt Heitmann. „Aber wir hoffen auf die zweite Hälfte der Ferien. Wir sind angewiesen aufs Düsselland.“

Wer sich unter den Schaustellern umhört, der stößt bei allen auf eine Mischung aus Frustration und Kampfgeist. Der Imbiss „Le Mampf“, an dem Würstchen auf dem Grill und Pommes im Fett brutzeln, gehört Sven Tusch, ebenso wie der Getränkestand nebenan. Auch er würde bald auf der Rheinkirmes stehen, hätte zuvor eine Schützenfest-Tour von Korschenbroich nach Mönchengladbach-Holt gemacht. Seine letzten Einnahmen, sagt Tusch, habe er beim Weihnachtsmarkt generiert. „Es ist deprimierend. Wir sind alle aus unserem Lebensrhythmus raus.“ Zusammen mit Oscar Bruch hat er darum das Düsselland geplant. „Das war wichtig für mich. Eine neue Herausforderung in einer Zeit, in der alles abgesagt wurde.“ Zehn Mitarbeiter beschäftigt er im Sommer, sie alle hat er mit ins Düsselland gebracht. „Als Vater und Ehemann mache ich mir gar nicht so große Sorgen. Aber meinen Mitarbeitern eine Perspektive geben, das ist das Problem.“

Das Düsselland ist für ihn nicht nur eine Überbrückung, sondern eine Perspektive. „Wir wollen zeigen: Volksfest geht auch unter Corona. Das ist eine Blaupause für zukünftige Veranstaltungen.“ Dafür müssten aber die Blockaden in den Köpfen der Leute brechen, sagt er. „Hier ist alles sicher“, sagt er. Normalerweise plane er Weihnachtsmärkte und Feste mit zwei Personen pro Quadratmeter. Jetzt habe jede Person sieben Quadratmeter Platz.

Auch Anna Langenberg-Bienert, die mit ihrer Familie ein Karussell betreibt, spürt die Zurückhaltung der Besucher. „Wir freuen uns, hier sein zu können“, sagt sie. „Aber man merkt: Viele Leute haben noch Angst.“ In der Corona-Zeit habe ihr Mann das Karussell auf Vordermann gebracht, alles poliert und lackiert. Damit genug Abstand ist, haben sie die mittleren Pferde abmontiert. Zudem müssen die Besucher auf allen Fahrgeschäften Maske tragen.

Ein Gefühl wie jetzt, sagt André Weisheit, hatte er 1990 schon einmal. Nach der Wende, als die Thüringer Künstler-Familie plötzlich eine Gesellschaft anmelden und eine Steuererklärung abgeben musste. „Wir hängen völlig in der Luft“, sagt Weisheit, der fünfmal täglich mit seiner Familie eine Hochseil­show im Düsselland zeigt. Eigentlich hätten die Akrobaten in diesem Jahr ihr 120-jähriges Bestehen gefeiert. „Und plötzlich war für uns völlig unklar, ob wir das 120. Jahr überhaupt überstehen.“ Alle Stadtfeste, Firmenjubiläen und Jahrhundertfeiern, auf denen die Geschwister Weisheit sonst ihre Hochseilkunst zeigen, sind abgesagt. Von einer Hungerzeit will er noch nicht sprechen, aber es sei eine dünne Zeit. Glücklicherweise, so André Weisheit, seien die meisten gebuchten Feste ins nächste Jahr geschoben worden.