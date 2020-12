Mein Leben im Lockdown : Fürs Fernsehen vor die Kamera und büffeln für die Uni

Miriam Lahnstein ist am Dienstag in „Falk“ mit Schauspieler-Kollege Peter Prager zu sehen. Gedreht wurde vor und nach dem Lockdown. Foto: ARD/ARD/Kai Schulz

Düsseldorf Am Dienstag ist Miriam Lahnstein in der Krimiserie „Falk“ zu sehen. Die Schauspielerin lernte aber auch für ihr Psychologie-Studium. Ein Protokoll.

Die Corona-Pandemie beeinflusst auch das Film- und Fernsehgeschäft stark. Als Schauspielerin habe ich das ganz nah erlebt. Im März stand ich für die TV-Serie „Falk“ vor der Kamera. Da rückte der erste Lockdown immer näher. Jeder im Team schaute stets auf sein Handy und kontrollierte die Nachrichtenlage. Wir fragten uns, ob wir die Dreharbeiten noch fortsetzen können. Aber Mitte März mussten wir stoppen, denn der Lockdown begann. Erst im Frühsommer, als die Corona Lage wieder entspannter war, ging es weiter und ich stand wieder vor der Kamera. Die Sicherheitsmaßnahmen am Set waren vorbildlich und ich glaube, jeder war froh, dass es weiterging. Die Serie spielt in Düsseldorf und Falk ist ein etwas skurriler Anwalt, der in den gediegenen Räumen der Kanzlei gerne für Unruhe sorgt. Das hat mir gut gefallen. Meine nächste Rolle führte mich ans Set von „Der Lehrer“, das war im Herbst, als die Infektionszahlen langsam wieder stiegen. Auch da haben wir unter strengen Bedingungen gearbeitet. Zum Beispiel wurden alle am Dreh beteiligten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen regelmäßig getestet.