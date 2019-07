Saison 2019/20 im Theater an der Kö : Drei Väter beginnen die neue Saison

Düsseldorf Am Donnerstag startet der Vorverkauf für die neue Spielzeit im Theater an der Kö. Fünf Stücke und Gastspiele stehen auf dem Programm.

Theaterleiter und Regisseur René Heinersdorff blickt mit Freude auf die kommende Saison seines Theaters an der Kö. „Wir sind stolz, diesen starken Spielplan vorzulegen“, sagt er und betont, dass der Ruf des Theaters über die Grenzen Düsseldorfs fast in den gesamten deutschsprachigen Raum reicht. In der vergangenen Saison etwa sind einige Aufführungen nach ihrer Düsseldorfer Laufzeit auch in Kiel, Klagenfurt und Dresden zu sehen gewesen. Auf dem neuen Spielplan im Theater an der Kö stehen fünf Stücke sowie mehrere Gastspiele. Erneut stehen bekannte Schauspieler und Schauspielerinnen auf der Bühne. Die amüsanten Geschichten haben meist einen ernsten Hintergrund, der zum Nachdenken anregt. Hier ein Ausblick:

Gastspiele Im Theater an der Kö treten auch viele Schauspieler mit ihren Programmen auf. Lioba Albus etwa spielt am 29. August ihr Erfolgssolo „Hitzewallungen“, Stephan Bauer präsentiert am 31. August sein Kabarett „Vor der Ehe wollt’ ich ewig leben“, und mit seinem Stück „Zwischen den Zeilen“ kommt Stefan Verhasselt am 15. Januar. Das Ensemble Spingmaus hat vier Abende für sich reserviert (14. Januar, 20. Februar, 31. März und 12. Mai). Kölner Gäste sind die Jungs von Bläck Fööss vom 3. bis 5. April. Und aus Bonn kommen Margie Kinsky und Bill Mockridge am 15. Mai. Schon Stammgast im Theater an der Kö ist Manes Meckenstock, der am 16. und 17. Mai auftritt.