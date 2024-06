Live-Podcasting am Stadtstrand Probieren Sie Köstlichkeiten von Düsseldorfer Genuss-Experten

Die Talks finden statt auf der Bühne des Stadtstrands am Tonhallenufer, direkt neben der Oberkasseler Brücke. Sie finden die Bühne zwischen den Containern direkt unten am Rheinufer. Für die Anreise empfiehlt sich die Rheinbahn bis zur Haltestelle Tonhalle/Ehrenhof. Am Stadtstrand gibt es viele Sitzmöglichkeiten, teils auch im Schatten. Genießen Sie die kühlen Getränke und Snacks von der Stadtstrand-Bar und den Foodtrucks oder bringen Sie einfach ein kleines Picknick mit - das ist am Stadtstrand ausdrücklich erlaubt.