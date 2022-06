Rollnacht in Düsseldorf : Skater fahren wieder gemeinsam durch die Stadt

Rollnacht in Düsseldorf

Düsseldorf Am Donnerstag heißt es wieder: Rollschuhe anziehen und gemeinsam durch die Stadt rollen. Diesmal führt die Rollnacht in den Norden der Stadt, wo die Teilnehmer einganz besonderes Erlebnis erwartet.

Auf Rollerblades gemeinsam durch die Stadt fahren – das ist am Donnerstag, 2. Juni, wieder möglich. Die „Rollnacht“ startet gegen 20 Uhr am Rheinufer nahe Burgplatz und führt zur Merkur Spiel-Arena, wo rund um den „heiligen“ Rasen gerollt wird. Zum ersten Mal wird DJ Schalli an Bord des Musikwagens sein.