Heimatsommer in Düsseldorf : Skaten lernen trotz Rollnacht-Absage

Heimatsommer in Düsseldorf

Düsseldorf Im März wurden wegen der Corona-Krise alle neun Rollnacht-Ausflüge in Düsseldorf abgesagt. Die Veranstalter laden jetzt zu einem Ausflug und zu Aktionsnachmittagen auf dem Sportgelände neben der Arena ein.

Am Samstag (18. Juli) geht es los. Auf der Skatefläche im Sportpark an der Arena gibt es von 15 bis 19 Uhr einen Inline-Skate-Familientag. Zum Programm gehören unter anderen viele Kurse, in denen die Trainer den Kindern und Erwachsenen das richtige Skaten zeigen. „Wie viele Outdoor-Sportarten erlebt auch Skaten einen Höhenflug“, sagt Claus Vogel. „Uns ist wichtig, dass jeder, der sich auf Rollen durch die Stadt bewegt, es auch richtig und sicher macht.“