Zwei neue Strecken Das sind die Termine der Rollnacht 2024 in Düsseldorf

Exklusiv | Düsseldorf · Auch in diesem Jahr werden an mehreren Terminen wieder Tausende auf Rollschuhen in Düsseldorf unterwegs sein. An neun Terminen findet die Rollnacht 2024 statt. In diesem Jahr sind zwei Strecken erstmalig dabei. Los geht es schon im April.

12.04.2024 , 16:01 Uhr

Pro Termin fahren rund 4000 Teilnehmer bei der Rollnacht mit. Am 18. April geht es wieder los. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Von Angelina Burch Redakteurin Lokalredaktion Düsseldorf