Let’s do the Time Warp again : „Rocky Horror Show“ kommt ins Capitol-Theater

Let’s do the Time Warp again

Düsseldorf Das Musical-Gastspiel wurde wegen Corona bereits zwei Mal verschoben. Nun steht fest, wann die Show in Düsseldorf wieder zu sehen sein wird.

Wegen der Corona-Pandemie war auch das Capitol-Theater an der Erkrather Straße geschlossen. Nun gibt es wieder Programm – vor allem Auftritte deutscher Comedians. Deren Termine wurden 2020 verschoben und werden nun nachgeholt, wie die Auftritte von Mario Basler am 29. Oktober und Comedienne Nicole Jäger am 6. November. „Solo-Künstler sind einigermaßen flexibel in ihren Terminen und freuen sich, wieder auftreten zu können“, sagt Corinna Steffens-Dieckmann vom Capitol.