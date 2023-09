Attraktion in Düsseldorf Riesenrad am Burgplatz wird deutlich teurer

Die Inflation ging zwei Jahre lang am Riesenrad in Düsseldorf vorbei, zum Start im Oktober aber wird der Preis erhöht: Erwachsene zahlen nicht mehr acht, sondern neun Euro – also knapp 13 Prozent mehr als bisher. „Das musste jetzt mal kommen“, sagt Schausteller Oscar Bruch. „Wir hatten den Preis für unsere Besucher seit 2020 gleich gehalten, aber unsere Kosten sind seitdem stark gestiegen.“