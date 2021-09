Bahngeschichte :  Junge Frauen restaurieren alte Bahn

Düsseldorf Der Oldie-Fuhrpark der Rheinbahn ist um ein Glanzstück reicher. Fahrzeuglackiererinnen haben die fast 100 Jahre alte E-Lok von Rost befreit und neu lackiert. Zu sehen ist die Lok nun in der Ausstellung „125 Jahre Rheinbahn“.

Fast 100 Jahre ist sie alt, aber sie sieht aus, als wäre sie eben erst im Werk gebaut worden: die E-Lok mit dem Spitznamen „schwarzer Pitter“. So wurde die Lok genannt, weil sie über Jahrzehnte einen schnöden schwarzen Anstrich hatte. Das ist nun vorbei, die Lok hat ihre ursprünglichen Farben zurück und kann nun im Betriebshof der Rheinbahn besichtigt werden.

Die Restaurierung hat die Fahrzeuglackiererin Marina Paciorek zusammen mit den Auszubildenden Julia Keulig und Chiara Sieburg geleistet. „Wir haben uns bei der Arbeit an alten Fotos orientiert“, sagt Marina Paciorek. Sie arbeitet seit 14 Jahren in der Rheinbahn-Lackiererei. Die Restaurierung war das erste eigenverantwortliche Projekt der 30-Jährigen.

Wo Historischer Betriebshof Am Steinberg 35

Was „125 Jahre Rheinbahn – Einfach. Immer. Da.“ informiert mit historischen Fahrzeugen, Fotos, Archivalien und Modellen über die Rheinbahn-Geschichte.

Bevor das dunkle Grün und das helle Rot die alte Lok wieder schick aussehen ließen, waren viel Handwerksarbeit nötig. Begonnen wurde schon im Dezember 2020. Es galt, mehrere alte Farbschichten und viel Rost zu entfernen. Weil sich diese Schichten mit den Jahrzehnten zu einer zähen Masse verbunden hatten, nahm das Lackiererinnen-Team statt eines Sandstrahlers eine Nagelpistole, mit der in vielen einzelnen Schritten der tief liegende Stahl wieder zum Vorschein gebracht wurde. Den Stahl haben die Spezialistinnen dann noch glatt geflext und wegen mancher Beulen gespachtelt. 13 Kilogramm Spachtelmasse waren nötig, zudem zehn Liter Rostschutzgrundierung, 20 Liter Schleiffüller und 80 Liter Lack in verschiedenen Farben. „So haben wir in fast 600 Arbeitsstunden eine schöne Oberfläche geschaffen“, sagt Paciorek.