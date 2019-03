Gastro-Tipp: Gut speisen wie am Mittelmeer

Im Restaurant Saban’s serviert Inhaber Saban Emini griechische und italienische Gerichte. Ein guter Wein rundet den Besuch ab.

„Kommen Sie herein, herzlich willkommen“, sagt er gern, wenn die Besucher das Restaurant betreten. So fühlt sich jeder gleich gebührend empfangen. Am Tisch dauert es nicht lange, bis das erste Essen serviert wird – und zwar noch vor der ersten Bestellung. Bei unserem Testbesuch konnten wir italienisches Focaccia-Brot mit Kräutern und Öl probieren – köstlich. „Und hausgemacht“, sagt Saban stolz und bringt rasch unsere erste Bestellung.

Um die Vielfalt der Vorspeisen zu kosten, haben wir uns für einen großen Teller mit allerhand Kleinigkeiten entschieden (16 Euro). Zucchini, Paprika, Champignons – mal gebraten, mal eingelegt, mal roh gibt es ebenso wie Rote Bete, Auberginenmus und Dicke Bohnen mit Zaziki: Alles sehr schmackhaft und ohne überflüssiges Tamtam. Woher wir denn kommen und wie wir vom Saban’s erfahren hätten, fragt der Gastwirt zwischendurch gut gelaunt. Wir kommen ins Gespräch und er erzählt, dass er Anfang der 1990er-Jahre aus Mazedonien gekommen ist und dann in mehreren Düsseldorfer Restaurants gearbeitet hat. Nach einem ersten Fehlversuch hat er sich mit dem Saban’s den Traum eines eigenen Lokals erfüllt. Einige Wochen habe er aufwendig renoviert. Die Wände sind weinrot, auf dem Parkettboden stehen moderne Holzmöbel, ein bisschen Deko – insgesamt erfreulich unaufdringlich. Es gibt unter anderem Garganelli Arrabiata mit Cherrytomaten (scharf, 7,50 Euro) und ein Safranrisotto mit Scampi, Gemüse und Kräuter (14,50 Euro). Fleischliebhaber können sich entscheiden zwischen Bifteki gefüllt mit Käse (13,50 Euro), gegrilltes Saltimbocca im Bacon-Mantel (16,50 Euro) oder einer Fleischplatte (18,50 Euro), die mit Rind, Lamm und Hack zu üppig scheint, wie wir beim Blick zum Nachbartisch sehen. Nicht fehlen in einem mediterranen Restaurant darf eine Kategorie mit Fisch. Im Saban’s besteht sie unter anderem aus Lachs in Estragon (17,50 Euro), Zander in Honig-Senf-Soße (17,50 Euro) oder Loup de Mer in Zitronensoße mit Gemüse (20,50 Euro).