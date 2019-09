Gastronomie in Düsseldorf : Neues aus dem Hause Nooij

Düsseldorf Flanksteak und Ziegenkäse: Zwei Jahre nach seiner Eröffnung am Tanzhaus NRW hat das Nooij Dutch Deli sein Konzept verändert.

Es musste ein frischer Wind her. So haben Nene und Johannes Nooij ihrem Restaurant an der Erkrather Straße einen neuen Anstrich verpasst und die Abendkarte geändert. Die offene Küche, in die der Gast jederzeit hineinschauen kann, leitet jetzt Mark Geiger, weil es den langjährigen Koch zurück in seine Heimat verschlagen hat. Geiger, ein Düsseldorfer, versteht sein Handwerk und verbindet Bodenständiges mit Raffinesse. Seine Ausbildung absolvierte er im Düsseldorfer Hilton und stand unter anderem auch im Hyatt und Interconti am Herd. „Er kann alles“, sagt Johannes Nooij. Sicherlich kommt dem Koch die Erfahrung aus der Hotelküche zu Gute. Auch im Nooij gibt es durchgehend Essen – vom Frühstück, über Lunch bis zum Abendessen.