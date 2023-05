Online-Dating in Düsseldorf Nach 250 Dates endlich den Traummann gefunden

Zwischendurch habe es Phasen gegeben, in denen sie vom Online-Dating übersättigt gewesen sei. An manchen Wochenenden habe sie fünf Verabredungen gehabt – eine am Freitag, und je zwei am Samstag und Sonntag. „Onlinedating ist wie Amazon für Menschen. Es wird einem suggeriert, da draußen gibt es eine unendliche Auswahl an Möglichkeiten. Das entspricht aber nicht der Realität“, sagt Kaiser. In solchen Phasen habe sie eine Date-Pause eingelegt.