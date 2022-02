Kultur in Düsseldorf : Prominente präsentieren das neue „Rilke-Projekt“

Kultur in Düsseldorf

Düsseldorf Nina Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär treten im Konzerthaus Tonhalle auf. Es werden die Text des Dichters vorgetragen, dazu gibt es klassische Musik und Hip-Hop.

Seit mehr als 20 Jahren vertonen Richard Schönherz und Angelica Fleer die poetischen Texte von Rainer Maria Rilke. Mehrere CDs hat das Duo veröffentlicht, auf denen die Produzenten bekannte Schauspieler und Musiker die Texte des Dichters lesen ließen. Mit „Das ist die Sehnsucht“ gibt es nun eine neue Sammlung, die am 28. September live in der Tonhalle präsentiert wird. Vortragende Künstler sind die Schauspieler Nina Hoger, Ralf Bauer und Dietmar Bär. Sie werden 18 Texte Rilkes interpretieren. Für die Musik sorgt Richard Schönherz am Keyboard.