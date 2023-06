Kunst im öffentlichen Raum in Düsseldorf Neue Skulpturenausstellung im Park Lantz

Im Lantz’schen Park in Lohausen lehnt ein überdimensionales „Oh“ an einem Baum und wirkt dabei gar nicht wie ein Fremdkörper. Die Installation der Künstlerin Farkhondeh Sharoudi ist Teil einer Ausstellung, die zum vierten Mal in Folge die denkmalgeschützte Anlage den Sommer über in einen temporären Skulpturenpark verwandelt. Dabei handelt es sich um ein gemeinsames Projekt der Kunstkommission und der Stadt Düsseldorf, die dafür 80.000 Euro bereitstellt.