Paradiesstrand im Herzen Düsseldorfs Ein Tag wie im Paradies

Wenn sich um acht Uhr morgens bereits Karawanen von Pendlern über die Rheinkniebrücke in die Innenstadt schieben, ist es ein paar Hundert Meter südlich noch still und friedlich. Es ist der Ort, der in der Bevölkerung den Beinamen „Paradies“ trägt. Dennoch sind bereits einige Menschen zu sehen, die sich hier, in Sichtweite des geschäftigen Zentrums der Landeshauptstadt, eine bemerkenswerte Ruhe zu eigen machen wollen. So schlendert eine Frau über den feinen Sandstrand. Sie nutzt die frühe Tageszeit, um ihren Vierbeiner einmal von der Leine zu lassen.