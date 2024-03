Im April am Staufenplatz Was Sie zur Osterkirmes in Düsseldorf wissen müssen

Bei den Begriffen „Kirmes“ und „Düsseldorf“ fällt den meisten wohl sofort die Größte Kirmes am Rhein im Juli ein. Klar, sie ist auch eines der größten Volksfeste in ganz Deutschland. Doch die Kirmessaison in Düsseldorf fängt bereits Monate zuvor an, im April, um genau zu sein. Dann findet in jedem Jahr die Osterkirmes auf dem Staufenplatz in Grafenberg statt. Was Sie dazu wissen müssen.