Brauchtum in Düsseldorf : Wo in diesem Jahr Osterfeuer stattfinden

Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba) Infos Osterfeuer in Düsseldorf - die Übersicht

Düsseldorf In diesem Jahr finden in Düsseldorf wieder an verschiedenen Orten der Stadt Osterfeuer statt. Einige Veranstalter bieten für Familien ein besonderes Zusatzprogramm an. Es gibt auch eine Impfaktion. Die Termine im Überblick.

Von Julia Brabeck und Anna-Marie Pohle

Nach zwei Jahren Corona-Pause sind in Nordrhein-Westfalen und somit auch in Düsseldorf wieder traditionelle Osterfeuer möglich. Das kündigte das Umweltministerium am Dienstag an. Die Brauchtumsfeuer waren 2020 und 2021 zur Eindämmung der Corona-Pandemie untersagt worden.

Die Teilnahme an einem Osterfeuer gehört für viele Menschen zum Osterfest wie die Eiersuche. Früher wurde mit den Feuern der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt. In der Osternacht sind die Feuer ein altes Ritual, das auch religiös verankert ist.

Das Osterfeuer symbolisiert aus christlicher Sicht die Freude über die Auferstehung Jesu, dem „Licht der Welt“. Die Flammen sollten den Winter vertreiben und die Saat vor bösen Geistern schützen. An gesegneten Feuern wird die Osterkerze als Licht Christi entfacht und in die noch dunkle Kirche getragen.

Vielen dient das Feuer aber heute zum geselligen Beisammensein. Deshalb bieten einige Veranstalter auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Aktionen, das häufig schon vor Einbruch der Dunkelheit startet.

Seit 2018 müssen die Düsseldorfer ihre Osterfeuer nicht mehr offiziell anmelden – deshalb gibt es auch keine Gesamtübersicht darüber, wer wo ein Feuer entfacht. Dennoch gibt es einige Regeln, die zu beachten sind.