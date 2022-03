Brauchtum in Düsseldorf : Wo in diesem Jahr Osterfeuer stattfinden

Die Wildschütz Kompanie der Schützen in Itter lädt traditionell zum Osterfeuer und Stockbrotbacken ein. RP-Foto: Bauer Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)/Bauer, Hans-Jürgen (hjba)

Düsseldorf In diesem Jahr finden in Düsseldorf wieder an verschiedenen Orten der Stadt Osterfeuer statt. Einige Veranstalter bieten für Familien ein besonderes Zusatzprogramm an. Es gibt auch eine Impfaktion. Die Termine im Überblick.

Von Julia Brabeck und Anna-Marie Pohle

Die Teilnahme an einem Osterfeuer gehört für viele Menschen zum Osterfest wie die Eiersuche. Früher wurde mit den Feuern der Winter verabschiedet und der Frühling begrüßt. In der Osternacht sind die Feuer ein altes Ritual, das auch religiös verankert ist. Christen zünden an einem Osterfeuer eine Kerze an, die Christus als Licht der Welt versinnbildlicht. Vielen dient das Feuer aber heute zum geselligen Beisammensein. Deshalb bieten einige Veranstalter auch ein Rahmenprogramm mit Musik und Aktionen, das häufig schon vor Einbruch der Dunkelheit startet.

Seit 2018 müssen die Düsseldorfer ihre Osterfeuer nicht mehr offiziell anmelden – deshalb gibt es auch keine Gesamtübersicht darüber, wer wo ein Feuer entfacht. Dennoch gibt es einige Regeln, die zu beachten sind.

So darf kein behandeltes oder nasses Holz entzündet werden, sondern nur naturbelassenes Holz, Reisig und Zapfen. Und das Holz darf erst kurz vor dem Entzünden aufgeschichtet werden, damit sich in den Stapeln keine Tiere niederlassen, die in den Flammen umkommen würden. Eine Auswahl der Feuer, die an den Ostertagen entzündet werden.

Bilk Auf den Bilker Schützenplatz an der Ulenberg-/Ubierstraße wird am Karsamstag ab 18 Uhr eingeladen. Das Osterfeuer wird nach Einbruch der Dunkelheit entzündet. Zum gastronomischen Angebot gehören Grillspezialitäten.

Unterrath Die Schützen laden am Ostersamstag, 16. April, ab 15 Uhr auf den Schützenplatz an der Kartäuser Straße 70 ein. Für Essen und Trinken wird gesorgt, eine Hüpfburg wird aufgebaut und ein Osterhase wird als Besuch erwartet. Das Feuer selbst wird um 17.30 Uhr entzündet. Dann bietet der Verein Ongerod Stockbrote an. Zusätzlich wird es von 15 bis 18 Uhr eine Impfaktion geben.

Wersten Auf dem Schützenplatz an der Opladener Straße 60 finden Veranstaltungen rund um das Osterfeuer am Karsamstag von 16 bis 22 Uhr statt. Neben einem gastronomischen Angebot werden auch Attraktionen für Kinder, wie ein Mitmachzirkus und ein Streichelzoo, angeboten.

Garath Der Garather Schützenverein veranstaltet auch in diesem Jahr am Karsamstag ein Osterfeuer auf dem Schützenplatz an der Frankfurter Straße. Von 18 bis 22.30 Uhr kann neben dem traditionellen Osterfeuer auch Live-Musik und das gastronomische Angebot mit Bratwurst genossen werden.

Itter Die Wildschützen-Kompanie richtet am Ostersamstag um 16 Uhr auf dem Schützenplatz, Im Hasengraben, die Feier aus. Zum gastronomischen Angebot gehört hausgemachte Currywurst, eine vegetarische Gemüsepfanne sowie Hotdogs für Kinder. Außerdem werden ausgesuchte Biere, unter anderem auch Craftbeer, angeboten. Für die Kinder gibt es eine Kinderkegelbahn sowie Stockbrot.

Stadtmitte Feierlich geht es um 5 Uhr am Ostersonntag vor der Johanneskirche am Martin-Luther-Platz zu. Das Osterfeuer wird entzündet, bevor um 6 Uhr der Gottesdienst gefeiert wird.