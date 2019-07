Musik in Düsseldorf : Diese Festivals machen Düsseldorf zur Stadt der Live-Musik

Wie in den vergangenen Jahren wird es gute Stimmung geben beim Open Source Festival. Foto: Anne Orthen (ort)

Düsseldorf Morgen findet auf der Galopprennbahn das wohl letzte Open Source Festival statt. Mehr Live-Musik gibt es außerdem im Biergarten Vier Linden und beim Asphalt Festival.

Von Holger Lodahl

Beim Open Source Festival werden morgen von 12.30 Uhr bis Mitternacht viele Musiker auftreten. Auf der Main Stage wird der Schweizer Singer-Songwriter Faber in seinen Liedern etwas Politik mit Privatem, Folk mit Polka, Klezmer mit Salsa mischen. Die Solinger Sängerin Suzan Köcher liebt die musikalische und optische Ästhetik der späten 1960er-Jahre und der frühen 70er. Und so hören sich Köchers Songs auch an: abwechslungsreich und amerikanisch. Im Düsseldorfer Verein Kabawil arbeiten Künstler, Pädagogen und Cultural Manager mit Geflüchteten, um durch Kulturproduktion neue Perspektiven zu schaffen. Aus einem Projekt ist 2017 die „Kabawil Family Band“ hervorgegangen. Die Gruppe schreibt die Texte auf Kurdisch, Arabisch, Englisch und Deutsch und verbindet sie mit ihrem ganz eigenen Sound, der sich zwischen Reggae, kurdischer Folklore, Blues und Rock bewegt.

Weitere Künstler auf der Main Stage sind Baloji aus Belgien, Sohn aus den USA und die Gruppe „Woods of Birnam“.

Info Karten, Adresse und Tipps für die Anfahrt Open Source Festival Samstag, 13.Juli, 12.30 bis 24 Uhr, auf dem Gelände der Galopprennbahn Düsseldorf, Rennbahnstraße 20 Tickets Das Festivalticket kostet im Vorverkauf 38 Euro, zzgl. Gebühren. Buchbar sind die Karten auf www.westticket.de im Netz. Restkarten gibt es am Festivaltag ab 12 Uhr an der Tageskasse (Haupteingang Galopprennbahn) zu 48 Euro. Anfahrt Parken am Staufenplatz ist kostenfrei. Es gibt einen Shuttlebus. Mit Bus und Bahn bis Haltestelle „Burgmüllerstraße“ und „Staufenplatz“. Festival-Tickets gelten in Bahn und Bus. www.open-source-festival.de

Die zweite Bühne heißt Carhartt WIP Stage. Auftreten werden Indra Dunis und Aaron Coyes (USA). Sie sind miteinander verheiratet und singen von ihren Lieblingsbeschäftigungen: in die Sonne schauen oder einfach mal die Zeit verstreichen zu lassen. Kein Wunder, dass ihr Stil aus Dub, New Wave und Disco gut zum Open Source Festival passen dürfte. Weiter geht es mit dem Trio „Toresch“. Es besteht aus den Düsseldorfern Viktoria Wehrmeister, Jan Wagner und Detlef Weinrich. Sie haben sich in den 1990er-Jahren an der Kunstakademie kennengelernt und spielen Avant-Dance und Post-Industrial-Musik. Aus Syrien kommt Rizan Said. In seinem Heimatland war er erfolgreicher Produzent für andere Musiker. Nun präsentiert er sein eigenes Debüt „The King of Keyboard“ mit tanzbarem Dabke-Dance-Sound. Die Gruppe „Sirkus“ kommt aus Düsseldorf und Aschaffenburg. Die Musiker mischen bei ihrem Auftritt Acid, Psychedelic und Krautrock mit Tönen aus dem Nahen Osten und Afrika. Sängerin Alexandra Grübler reist aus Berlin zum Open Source Festival an. Sie wuchs in Düsseldorf auf und studierte Kunst- und Literaturwissenschaften. Nun arbeitet sie als „Baal & Mortimer“ musikalisch an ihrer Karriere.

Lukas Heerich ist Absolvent der Düsseldorfer Kunstakademie und ist vor allem für sein Mitwirken bei Stabile Elite, Neustadt und dem Salon des Amateurs bekannt. Nun wohnt er in Paris und arbeitet als Sound Designer für Louis Vuitton, Lanvin oder Chloé. Als Exportprodukt der „Neuen Düsseldorfer Schule” sorgt er auf der Carhartt Stage für Intro und Outro des diesjährigen Festivals. Weitere Auftritte auf der Carhartt WIP Stage liefern Yves Tumor aus den USA, DâM-Funk (auch USA).

Viel Aufmerksamkeit haben die Musiker auf der Sipgate Young Talent Stage verdient. So wie Angelica Summer. Sie ist Sängerin-Songwriterin und Performancekünstlerin und Dichterin. Sie bringt ihre Lieder und ihren Indie-Electronic-Blues-Jazz-Sound erstmals in Düsseldorf auf die Bühne. Die Mitglieder des Trios „Grimény“ haben sich während des Studiums in Düsseldorf zusammengefunden und bezeichnen ihre Musik als „instrumentales Sperrfeuer dunklen, atmosphärischen Weltall-Mathrocks“. Ihr Debütalbum heißt „Die große Enttäuschung“. Die junge Kölner Songwriterin Stud verortet sich im „Neo-Soul“ mit Jazz und Pop. Ihre Texte handeln von den Freuden und Schmerzen des Lebens. Auf der Sipgate Young Talent Stage zeigen zudem Joyce, Parking Lot Flowers sowie Drens und Dot aus Deutschland ihr Können. Aus Frankreich kommt DJane Christelle Oyiri und aus Canada die DJane Bambii mit Dancehall, House und Afrobeat.