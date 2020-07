Kultur in Düsseldorf : Flingern-Lichtspiele bieten kostenloses Open-Air-Kino

Düsseldorf Von Almodovar bis Ken Loach: Wenn das Wetter gut ist, zeigt die Filmwerkstatt Flingern 14 Filme unter freiem Himmel. Termine sind immer freitags und samstags.

Wer es sich gern im Liegestuhl bequem macht und sich dann Filme im Freien anschaut, wird sich über den frühen Start der Flingern Lichtspiele 2020 freuen. Das jährlich stattfindende Open-Air-Kino von der Filmwerkstatt im Hof an der Birkenstraße 47 startet nämlich gut zwei Wochen eher als in den vergangenen Jahren.

Ab 17. Juli sind an sieben Wochenenden immer freitags und samstags insgesamt 14 Filme auf der Terrasse hinter dem Gebäude zu sehen. Geschäftsleiter Jan Wagner und sein Team haben internationale Filme mit einem übergreifenden Thema ausgesucht. Es geht um Menschen und ihre Gedanken, Wünsche, Ziele und Probleme – eben jene Themen, die durch die Corona-Krise wieder stärker ins Bewusstsein gerückt sind. In „La Gomera“ (Freitag, 17. Juli) lernt ein Mann die sonderbare Pfeifsprache eines Inselvolkes. „The Load“ am 25. Juli zeigt einen Lkw-Fahrer bei seiner Tour im Jahr 1999 aus dem Kosovo nach Belgrad. Um Konflikte in Brasilien geht es am 31. Juli in „Bacurau“.