Oldtimer-Schau in Düsseldorf : Die Oldtimershow Classic Days findet auf dem Messeparkplatz statt

Düsseldorf Der Veranstalter rechnet mit bis zu 50.000 Besuchern an den drei Veranstaltungstagen. Für diese wird ein umfangreiches Programm geplant.

Die Classic Days, die 16 Jahre auf Schloss Dyck in Jüchen bei Neuss beheimatet waren, finden in diesem Jahr erstmals in Düsseldorf statt. Vom 5. bis 7. August wird das Oldtimer-Festival auf dem Parkplatz P1 der Messe gefeiert. Dafür soll das Areal mit seinen zahlreichen Bäumen in einen „Green Park“ verwandelt werden. Ausrichter ist der gemeinnützige Verein Classic Days mit fast 100 Mitgliedern.

„Wir freuen uns über den Platz, den wir nun in Düsseldorf haben. Die Besucher können direkt am Ausstellungsgelände parken, Shuttlebusse sind dadurch nicht mehr notwendig“, sagt Vereinsvorstand Marcus Herfort. Er rechnet mit bis zu 50.000 Besuchern verteilt auf die drei Veranstaltungstage. Geplant sind für diese unter anderem zwölf Veranstaltungsbereiche zu unterschiedlichen Themen. So wird beispielsweise ein historischer Campingplatz eingerichtet, ein amerikanischer Diner und eine alte Tankstelle werden aufgebaut sowie ein Kiosk und eine Picknick-Zone im Stil der 1950-er-Jahre geschaffen. Dazu passend werden sich rund 500 Teilnehmer, die sich zuvor mit ihren Fahrzeugen bewerben müssen, um die Kulissen gruppieren. „Dabei entsteht ein stimmungsvolles Bild, und die Besucher können in die jeweiligen Zeiten eintauchen“, so Herfort.