Partytipps : So feiert Düsseldorf die Oktoberfeste

Nicht nur in München wird Oktoberfest gefeiert, sondern auch in Düsseldorf. Foto: Oktoberfest Tonight

Düsseldorf Rein ins Dirndl und in die Lederhose: Auch die Rheinländer feiern Oktoberfeste. Hier einige Tipps für blau-weiße Partystimmung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Holger Lodahl

Im Schlösser Quartier Bohème & Henkel-Saal Am Freitag, 27. September, und Samstag, 28. September, kann im aufwendig dekorierten SQB gleich zweimal das bayerische Traditionsfest gefeiert werden. Zum Auftakt beginnt das große SQB-Oktoberfest am Freitagabend um 19 Uhr mit dem offiziellen Fassanstich. Danach gibt es für die Feiernden viele leckere bayerische Speisen und süffiges Festbier.

Am Samstag ist im SQB die RP-Party-Reihe Tonight zu Gast. Um 19 Uhr geht’s zünftig und mit einer der besten Oktoberfest-Bands los: Partystimmung und tanzende Gäste auf den Bierbänken sind bei Live-Musik der „Original Höhenhauser“ so gut wie garantiert. Ab etwa 22 Uhr sorgt der Oktoberfest-Spezialist Jan Plonka aka DJ Beatstar mit Oktoberfest-Hits und passendem Sound für eine blau-weiße Party-Halbzeit – wahrscheinlich bis in den frühen Morgen, am besten in Tracht, Dirndl und Lederhosen. Die Tonight-Organisatoren haben auch Überraschungen für die Gäste. Achtung: Sitzplatz-Tickets sind limitiert und im Vorverkauf erhältlich. Sie kosten zehn Euro und sind ab 19 Uhr gültig sowie inklusive einer halben Maß Bier.

Info Adressen und Tipps zum Kartenkaufen Schlösser Quartier Bohème Henkel Saal Karten: Telefon 0211 15976150 oder E-Mail an reservierung@quartierboheme.de Schützenplatz Flinger Broich 3 und Chapitau, Flinger Broich 70 Kappes Hamm Kartenvorverkauf in der Blasius Apotheke, Hammer Dorfstraße 124 In Bilk Festzelt Schützenplatz Ubierstraße 14, Karten online auf www.westticket.de In Niederkassel Bestellungen per E-Mail an: oktoberfest@schuetzen-niederkassel.de Nähkörbchen Hafenstraße 11, Düsseldorf-Altstadt

Am Rheinufer Bereits seit einigen Tagen heißt es auch am Düsseldorfer Rheinufer schon: O’zapft is! Für die gesamte Wiesn-Dauer verwandeln sich die Kasematten in eine bayerische Festmeile inklusive Oktoberfestbier vom Fass, Hendl- und Hax’n-Grill, Brezeln, Live-Musik und einem täglichen Dirndl-Wettbewerb. 16 Tage lang herrscht Ausnahmezustand an den Cocktailbars und den Bistros. Das Oktoberfest an den Kasematten hat täglich von 9 bis 24 Uhr geöffnet.

In Flingern Das Festzelt am neuen Schützenplatz wird am 5. Oktober in Blau und Weiß geschmückt. Um 19 Uhr geht es los und der Abend hält direkt eine Premiere bereit. Denn für gute Stimmung sorgen möchte die neue Band „Tante Käthe“.

Und bereits am Samstag, 28. September, ist es ab 20 Uhr im Chapiteau soweit. In diesem Zirkuszelt am Flinger Broich gibt es zum Oktoberfest viel Musik und ein deftiges bayerisches Essen. Für die gute Stimmung sorgen die Jungs von „Hahnenschrei“. Eintritt: 15 Euro inklusive Willkommens-Drink.

Im Kappes Hamm Am Samstag, 5. Oktober, gibt es eine große Bayern-Gaudi im Festzelt Nikolaus-Faber-Platz (Schützenplatz) mit Live-Musik und bayerischen Schmankerln. Die Band „Stoapfälzer Spitzbuam“ soll für Oktoberfest-Stimmung bis in die Nacht sorgen. Einlass ist ab 18 Uhr, Beginn um 19 Uhr. Karten kosten 15 Euro.

In Bilk Für das wohl erste Oktoberfest im Festzelt Schützenplatz werden auch die Bilker Damen ihre Dirndln bügeln. Zur Premiere am Freitag, 27. September, hat sich unter anderem die Musikgruppe Brandig angekündigt. Sie kommt – logisch – aus Bayern. Auch DJ Marc Pesch ist da. Los geht es um 19 Uhr.

In Niederkassel Am Samstag, 12. Oktober, heißt es ab 18 Uhr bereits zum 14. Mal „O’zapft is“ auf den Wies’n in Niederkassel im Festzelt unterhalb der Theodor-Heuss-Brücke. Mit der Band Albfetza soll das Niederkasseler Oktoberfest wieder unvergesslich werden.