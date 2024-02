Ex-Mitglied von One Direction Niall Horan tritt in Düsseldorf auf - Termin, Tickets, Anreise

Bereits mit 18 wusste Horan, was es heißt, ein Weltstar zu sein. Gemeinsam mit seinen ehemaligen „The X Factor“-Kontrahenten Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson und Zayn Malik verdiente er sich seine ersten internationalen Gold- und Platin-Schallplatten. Anlass war die One-Direction-Debütsingle „What Makes You Beautiful“, die in zahllosen Ländern, darunter in England, den USA und Deutschland, in die Top Ten stieg.