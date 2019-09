Musikstadt Düsseldorf : Musiker und Bands beim New Fall

Düsseldorf Vom 10. bis 14. Oktober findet zum neunten Mal das New Fall Festival statt. Präsentiert wird die Livemusik im und um den Ehrenhof. Hier das Line-up der vier Tage.

Special Mit „Pop NRW“ präsentiert das Festival am Samstag, 12. Oktober, 17 Uhr, in der Rheinterrasse die Bands Botticelli Baby, The Düsseldorf Düsterboys und andere Acts aus der Region.

Antje Schomaker spielt gefühlvollen deutschem Pop. Ihre Songs erscheinen aufrichtig und aus dem Herzen kommend (me and all hotel, 23 Uhr).

Zusammen mit dem feministischen Kultur- und Konzertkollektiv „fem_pop“ präsentiert das New Fall Festival am Abend die Künstlerinnen Kaleo Sansaa, Sofia Portanet und Charlotte Brandi (NRW-Forum, 21 Uhr).

Sonntag, 13. Oktober „Die Gäng“ macht Musik für alle: Die Kleinen freuen sich über fabelhafte Tiergeschichten, Kritik an nervenden Erwachsenen und über die Frage, was zum Beispiel der Weihnachtsmann den ganzen Rest des Jahres so treibt. Die Großen finden sich in der Musik wieder, die von Ska, Rocksteady und erdigem Reggae bestimmt ist (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 14 Uhr). Der 27-jährige Kölner Roosevelt hat mit seiner CD „Young Romance“ seinen Sound weiter etabliert. Seinen Sommerhit „Under The Sun“ bringt er zum Festival auch mit (Rheinterrasse/Rheingoldsaal, 17 Uhr).