Pferderennsport in Düsseldorf : Mit Galopp in die neue Rennsaison

Düsseldorf Neun Renntermine und weitere Veranstaltungen locken in diesem Jahr auf die Grafenberger Pferderennbahn. Mit Fortuna wird die Saison eröffnet.

Tag der Rennställe Der deutsche Galopprennsport gewährt am 14. März einen exklusiven Blick in die Betriebe. Am dritten Tag der Rennställe nimmt auch das Trainingsquartier des Düsseldorfer Reiter- und Rennvereins teil, in dem knapp 150 Pferde von vier Trainern auf ihre Einsätze vorbereitet werden. Trainer Sascha Smrczek bietet zwei Führungen an. Sascha Smrzcek ist Düsseldorfer Lokalmatador und seit Jahren eine beständige Größe unter den deutschen Trainern, mit vielen Erfolgen im Nachbarland Frankreich.

Weitere Termine Höhepunkt der Saison mit erwarteten 20.000 Besuchern wird der 162. Henkel-Preis der Diana sein. Dieser findet diesmal am Sonntag, 2. August statt. Aktuell sind hierfür 111 Stuten gemeldet – so viele wie seit 2010 nicht mehr. Ein Publikumsmagnet ist auch immer der Sparkassen-Renntag, der diesmal für Sonntag, 16. August, angesetzt ist. Die Rennsaison beschließen wird der 100. Große Preis der Landeshauptstadt Düsseldorf am 4. Oktober. Jeder der neun Renntage soll in diesem Jahr einen ganz individuellen Charakter und ein besonderes Programm erhalten. Beim Königsallee-Renntag am 7. Juni zum Beispiel soll mehr Flair von der Luxusmeile zur Rennbahn transportiert werden. Angedacht sind beispielsweise eine Modenschau und die Möglichkeit für Geschäftsleute der Kö, sich am Renntag zu präsentieren. Rund um die Rennen bei der Kalkmann-Frühjahrs-Meile am 19. April soll ein Frühlingsmarkt stattfinden. Alle Renntage beginnen um 13 Uhr.