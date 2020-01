Gastro-Tipp für Düsseldorf : Im Haus der drei Suppen

Düsseldorf Im kürzlich eröffneten Lokal Phox gibt es als Hauptgericht ausschließlich drei Varianten der vietnamesischen Pho.

Geschmack Aus den großen Schalen kommt ein kräftiger Duft, in den Brühen wabern die Zutaten vor sich hin. Auf einem Extra-Teller liegen frische Thai-Basilikum-Blätter, ein Fläschchen mit Soße und eine winzige Schale mit Chilischoten. Mutig rühren wir die Chili-Stücke in die Suppe. Da waren wir wohl etwas zu schnell. Binnen weniger Sekunden entfaltet sich die Schärfe der roten Schoten, bald haben wir das Gefühl, eine Sauna verschluckt zu haben. Besser also, wir warten eine Weile, bis sich der Gaumen beruhigt hat und die Suppe etwas abgekühlt ist. Gute Idee: Die Inhaltsstoffe der Zutaten scheinen die Zeit gebraucht zu haben, die Suppe ist nun extrem intensiv im Geschmack – wunderbar. Endlich können wir genussvoll vom Löffel schlürfen und die Nudeln mit dem Gemüse mit den Stäbchen verputzen. Denn kurz gesagt: die Pho-Varianten mit Rind, Huhn oder vegetarisch sind köstlich.

Konzept „Die Suppen sind in Vietnam eigentlich so was wie Hausmannskost“, sagt Mit-Inhaber Huy Khanh. Jede Familie würde eine Pho nach eigenen Rezepten kochen. Es habe im Phox-Team einige Diskussionen gebraucht, um sich auf die perfekte Mischung von Zutaten und Gewürzen zu einigen und sie als die drei Hauptgerichte anzubieten. Hinzugekommen sind nur noch einige Vorspeisen. Sommerrollen zum Beispiel (6 Euro), durch deren Reispapier zu sehen ist, wie akkurat Reis, Kräuter, Tofu oder wahlweise Garnelen angeordnet sind – schön und frisch. Auch Pancakes gibt es (mit Tintentisch oder Garnelen, 8 Euro) sowie ein Nem Chua (scharfes Schweinefleisch, 6 Euro) – alles optisch fein und immer köstlich. „Von den Gästen gebe es schon großes Lob“, sagt Huy Khanh. „Wenn uns ein Gast sagt, unsere Suppe hat ihm so gut geschmeckt wie bei Muttern, dann ist das für uns wie ein Ritterschlag.“