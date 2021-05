Familienleben in Düsseldorf : Ein Ideengeber für Familien

Familienleben in Düsseldorf

Düsseldorf Vera Dohmgoergen hat eine Plattform für Familien in Düsseldorf gegründet. Mit den Vorschlägen soll das Familienleben abwechslungsreicher gestaltet werden können.

In Düsseldorf gibt es die neue Plattform „Kidsplaces“, die sich mit vielen Anregungen an Düsseldorfer Familien mit Kindern bis zwölf Jahren richtet. „Es gibt eine Menge gut gepflegter Foren im Internet für verschiedene Themen, ich wollte aber für Familien die Suche erleichtern und die Angebote auf einer Plattform bündeln“, sagt Vera Dohmgoergen. Die Mutter von einem Fünfjährigen ist in Düsseldorf fest verwurzelt und hat als Redaktionsleiterin von verschiedenen Printmagazinen für Familien reichlich Erfahrungen und Informationen zum Thema Familie gesammelt.