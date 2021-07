Kultur in Düsseldorf : Neues Festival präsentiert französische Musik

Kultur in Düsseldorf

Düsseldorf Im September werden mehrere Musiker und Bands das Gelände der Galopprennbahn bespielen. Das Festival „Chance“ möchte zudem Nachhaltigkeit in den Vordergrund rücken.

Auf der Düsseldorfer Galopprennbahn wird es am 3. und 4. September (Freitag und Samstag) ein neues Musikfestival geben. Unter dem Namen „Chance“ treten mehrere französischsprachige Musiker und Bands auf. Organisiert wird das Festival von der gemeinnützigen Organisation Serge & Nina, die Ende vergangenen Jahres von Corinna Oetken, Bérengère Aubineau sowie von Petra Schlieter-Gropp und Nils Gropp in Düsseldorf gegründet wurde.

Konzerte geben unter anderem die Sängerin Suzane, das Beatbox-Quartett Berywam sowie der französische Sänger Flo Delavega. Auch der DiscJockey und Produzent David Walters tritt auf und präsentiert einen Mix aus Disco, Funk, Soul und karibische Musik. Hauptact des Festivals soll das Duo Amadou & Mariam sein. Die blinden Musiker aus Mali haben viele Charterfolge in Frankreich gehabt und sogar schon ein Konzert bei der Verleihung des Friedensnobelpreises an den ex-US-Präsidenten Barack Obama gegeben.

In Gesprächsrunden und Vorträgen geht es beim Chance-Festival zudem um Themen wie den ökologischen Wandel in der Musikindustrie und auch um die Vielfalt in der Branche. Auf dem Festivalgelände präsentieren sich darüber hinaus französische und deutsche Vereine, die sich für nachhaltige Entwicklung und Vielfalt einsetzen. Das kulinarische Angebot mit französischen Spezialitäten kommt von Düsseldorfer Restaurants wie dem Les Halles St. Honoré und der La Patisserie Barré.