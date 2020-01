Neanderthal Museum : Eine Reise in die Steinzeit und zurück

Düsseldorf Mettmann Viele spannende Details über die Menschen der Steinzeit gibt es in Mettmann zu erfahren. Ein Museumsbesuch hält so manche Überraschung bereit.

Was es zu sehen gibt Dort, wo vor 160 Jahren die Gebeine des Neandertalers gefunden wurden, steht heute ein modernes Haus: das Neanderthaler Museum – mit H, so wie der internationale wissenschaftliche Begriff.

In diesem Haus startet eine historische Reise durch die Menschheitsgeschichte, beginnend selbstverständlich mit den 40.000 Jahre alten Gebeinen, die vor der Haustür 1856 gefunden wurden und die unter Glas zu bestaunen sind. Schon geht es weiter durch die Urgeschichte. Da steht die erste Nachbildung des Neandertalers, wie übrigens alle Figuren minutiös nach wissenschaftlichen Grundlagen von den niederländischen Zwillingsbrüdern Kennis rekonstruiert. Der rund 1,40 Meter kleine Neandertaler steht neben einem Homo Sapiens, dessen Knochen in Rumänien gefunden wurden und die ebenfalls 40.000 Jahre alt sind. Bemerkenswert: Dieser Homo Sapiens, so haben es fleißige Wissenschaftler festgestellt, muss sich irgendwann mit dem Neandertaler vermehrt haben, denn er besitzt auch dessen Gene.

Für wen ist die Schau geeignet Neben den bildlichen Szenen gibt zahlreiche multimediale Inszenierungen und die Ausstellung vermittelt einen spannenden Einblick in die Archäologie und Paläoanthropologie. Sowohl Erwachsene als auch Kinder werden angesprochen. Da gibt es die so genannten Forscherboxen, und viele Dinge kann der Besucher selbst ausprobieren, beispielsweise Werkzeuge, um zu hämmern oder Feuer zumachen.

Für die Jugend Für junge Besucher bietet das Museum am Wochenende und in den Ferien eine Tour mit den Museumsscouts an. Experten zeigen Dinge, die es sonst nicht zu sehen gibt. Außerdem veranstaltet das Museum zahlreiche Workshops, um das Leben in der Steinzeit näher kennen zu lernen wie beispielsweise Bogenschießen lernen oder erfahren, wie Archäologen graben. Darüber hinaus geht öfters nachts mit der Taschenlampe durchs Museum.