Kunst-Event in Düsseldorf : Geheimtipps für die Nacht der Museen

Düsseldorf Kunstpalast, Aquazoo und Filmmuseum sind obligatorisch bei der langen Nacht der Museen in Düsseldorf. Aber das Programm enthält auch viele Kulturorte, die selten zu sehen und gerade deshalb hochinteressant sind. Hier einige Tipps.

Betriebshof der Rheinbahn

Mehr als 100 Jahre fuhren die Bahnen aus dem 1908 gebauten Straßenbahnbetriebshof in Düsseldorf. Die Stahlbetonkonstruktionen sehen aus wie sakrale Bauwerke und sind Standorte der historischen Straßenbahnen, die mit ihren Holzbänken und Messingbeschlägen zu einer besonderen Zeitreise einladen. Außerdem informieren Experten über 100 Jahre Düsseldorfer Verkehrsgeschichte und es gibt die aktuelle Fotoausstellung „Die Rheinbahn und Düsseldorf“ zu sehen (Am Steinberg 35, Bilk).

Kunst im Hafen Werft 77

Direkt am Rhein gelegen, bietet die Ausstellungshalle Werft 77 ihren Besuchern eine spannende Übersicht über internationale zeitgenössische Kunst. In interaktiven Führungen und in sieben offenen Ateliers erwarten die Künstler ihre Besucher, um mit ihnen über ihre Arbeiten zu sprechen. Dazu gibt es eine mehrstündige Dauerperformance und spät am Abend auch Livemusik (Reisholzer Werftstraße 77, Reisholz).