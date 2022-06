Kunststadt Düsseldorf : Tipps für Samstag zur Nacht der Museen

Düsseldorf Fernsehturm, Museen, Ateliers und auch der Aquazoo machen mit bei der Nacht der Museen. Auch der Shuttle-Bus fährt. Hier weitere Tipps für Samstag.

Filmmuseum, Kunsthalle, Schlossturm, Stadtmuseum, Theatermuseum, Maxhaus, Polnisches Institut und das Institut francais laden zu ihren aktuellen Ausstellungen ein, im Kulturzentrum Ehrenhof öffnen auch das NRW-Forum und der Kunstpalast, in dem die Ausstellung „Die Grosse“ sicher auf Interesse stoßen wird. Wem ein Kunstwerk gefällt, der kann es direkt aus der Ausstellung heraus kaufen. Zudem wird im Kunstpalast der Musiker Stefan Kürten ein Konzert performen. Ungewöhnlich ist die Kunst in der Galerie Cebra. Dort an der Andreasstraße steht die wohl weltgrößte Barbie-Puppen-Sammlung auf dem Programm.

Ein Besuch wert ist der Rheinturm , in dem eine Fotoausstellung des Düsseldorfer Fotografen Jürgen M. Wogirz zu sehen ist – den Ausblick von oben auf die Stadt gibt es als Bonus. Umgekehrt geht es im KiT zu. Der Kunstraum befindet sich im Untergrund der Rheinuferpromenade, zu sehen ist die Ausstellung „Der Bogen im Auge“ von Studierenden der Kunstakademie. Und wer mehr wissen möchte über das Leben in den Meeren, der geht in den Aquazoo im Nordpark.

Auch in den Stadtteilen gibt es bei der „Nacht der Museen“ viel zu sehen. In Flingern etwa zeigt der Künstler Wolfgang Schäfer im Weltkunstzimmer an der Ronsdorfer Straße um 19 Uhr eine Butoh Performance, am späten Abend gibt es noch Live-Electronic-Musik. Besucher im Hotel Friends am Worringer Platz können mehr als 70 Street-Art-Künstler erleben. Und in Bilk wird die Brunnenstraße zur Kunstmeile. Die Galerie Pretty Portal, die Ateliers Tintenmaid und „Kunst & Tonic“ sowie der Kunstraum Brunnen 10 öffnen ebenso wie in Benrath das Schloss, das Museum für Gartenkunst und das Naturkundemuseum.