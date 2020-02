Musik in Düsseldorf : Klavier klingt auch hochkant gut

Musik in Düsseldorf

Düsseldorf Morgen beginnt im Salon des Amateurs das 15. Approximation Festival. Konzerte gibt es auch im Tanzhaus NRW und in der Filmwerkstatt.

An vier Tagen bieten internationale Musiker außergewöhnliche Stimmen und Sounds. Hier eine Übersicht über die Termine.

Karten Online unter www.approximationfestival.ticket.io können Tickets gebucht werden. Bei A&O-Medien in den Schadow Arkaden (erste Etage) gibt es auch Karten. Je nach Konzert beträgt der Preis zwischen 20 und 40 Euro.

Freitag im Tanzhaus NRW Ein Höhepunkt der Festivals dürfte der Auftritt der 77-jährigen Meredith Monk aus New York werden. Sie gilt als die Pionierin der Musik-Performance. Sie wird am Freitag und am Samstag, jeweils um 20 Uhr, ihre neue Komposition „Cellular Songs“ aufführen und lässt sich von einem Vokalensemble begleiten.