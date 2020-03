Tipp für die Region : Für „Saturday Night Fever“ lohnt sich die Fahrt nach Köln

Bunt und spektakulär wird die Show des Kultmusicals „Saturday Night Fever“ ab heute in Köln. Foto: Raith/Pamela Raith

Düsseldorf/Köln Mit Disco-Musik und skurrile Klamotten: Der Tanzfilm mit Kultcharakter ist ab morgen im Musical Dome Köln live als Show zu sehen.

Von Holger Lodahl

Glitzernde Spiegelkugeln, riesige Hemdkragen, Schlaghosen und Musik, zu der man einfach tanzen muss: Mit Saturday Night Fever kehrt das Discofieber der 1970er zurück und wird ab morgen im Musical Dome Köln aufgeführt. Die Neuinszenierung des Kultmusicals durch den britischen Produzenten und Regisseur Bill Kenwright (er hat auch schon „Evita“ und „Jesus Christ Superstar“ als Musicals erfolgreich gemacht) ist eine Hommage an den John-Travolta-Filmklassiker von 1977 – und an die Bee Gees. Das Pop-Trio hat mit Songs wie „Stayin’ Alive“, „Night Fever“, „Tragedy“ und „How Deep Is Your Love“ den Soundtrack für den Film und für eine ganze Generation geliefert.

Im Musical performt eine Live-Band die Songs der Brüder Gibb, als stünden Barry, Robin und Maurice persönlich auf der Bühne. Dieser Sound begleitet den Weg des jungen Draufgängers Tony Manero, der davon träumt, die kleinbürgerliche Arbeiterwelt zu verlassen und seine Sehnsucht jedes Wochenende auf der Tanzfläche einer Discothek auslebt. Die Story:

Jeden Abendsamstag entflieht der junge Italo-Amerikaner Tony Manero seinem tristen Alltag als kleiner Angestellter in Brooklyn, um in der Disco „2001 Odyssey“ zum König der Tanzfläche zu werden. In der schönen und ehrgeizigen Stephanie

scheint er eine ebenbürtige Partnerin für den anstehenden Tanzwettbewerb gefunden zu haben. Mit Stephanie teilt er den absoluten Siegeswillen, und auch den Traum vom glamourösen Leben weit weg von Brooklyn. Für seine Freunde, die ihn so dringend brauchen, bleibt dabei keine Zeit mehr.

Stephanie und Tony trainieren gemeinsam und gewinnen den Tanzwettbewerb. Da zeigt sich, dass die Geschichte von „Saturday Night Fever“ mehr ist, als eine reine Tanz-Show. Denn Tony kann sich über den Sieg nicht freuen, da ein konkurrierendes Paar offenbar nur aufgrund seiner puerto-ricanischen Abstammung den Ersten Preis nicht bekommen hat. Diesen Rassismus kann der aufgebrachte Tony nicht akzeptieren. Er gibt den Latinos die Trophäe. Die Dramatik geht weiter, schließlich kommt es sogar zu gewalttätigen Übergriffen. Auch Tony und sein bester Kumpel Bobby streiten sich. Spannender Höhepunkt der Geschichte ist die Szene auf der alten Brücke, auf der sich die Halbstarken zum Rumlungern treffen. Tonys Freund Bobby gerät in seinem Frust sogar in Lebensgefahr. Aber ein Musical ist ein Musical – und letztlich ist da ein Happy End mit viel Musik und Tanz sicher. Am Ende legen Tony und Stephanie auch ihren Konflikt nieder und wollen Freunde bleiben.

Wer das Musical sehen möchte, hat morgen bis Sonntag, 29. März die Chance. Vorstellungen sind dienstags bis samstags, 19.30 Uhr, samstags auch um 14.30 Uhr. Sonntags ist die Show um 14 und um 18.30 Uhr zu sehen. Am Montag, den 23. März, ist spielfrei, und am Mittwoch, den 25. März ist die Vorstellung um 18.30 Uhr. Die Show dauert 150 Minuten, es gibt eine Pause. Gespielt wird in englische Sprache. Karten gibt es ab 39 Euro online auf www.westticket.de sowie unter Telefon 0211 274000.