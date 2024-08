Paris, Lago Maggiore, Everglades Mittelmeer-Feeling im Rheinland? Fünf Tipps für Urlaubsziele in Düsseldorf

Jetzt aber mal in aller Ruhe: Genießen wir unsere Stadt doch einmal, als wären wir auf Reisen und hätten viel Zeit. Wenn wir uns auf diese Vorstellung einlassen, dann sehen wir, wie viele Orte es in Düsseldorf für Mußestunden, Erholung, Kunst- und Lebensgenuss gibt. Wir haben uns auf einen Rundgang begeben und erfahren, dass es hier mindestens so schön ist wie an anderen Stellen, nach denen wir uns in schönster Reiselust immer wieder sehnen. Urlaub in Düsseldorf? Ja, das geht. Also los!