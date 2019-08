Veranstaltungstipp : Mittelalterfest auf der Rennbahn

Die Kultur des Mittelalters wird am Wochenende auf dem Grafenberg lebendig. Foto: Endermann, Andreas (end)

Düsseldorf Am Samstag und Sonntag erwartet die Besucher auf dem Rennbahngelände eine sagenumwobene Welt mit Rittern, Schmieden und Korbflechtern.

Zehn Jahre schon gibt es das Mittelalterfest und lange war es eine Nischenveranstaltung, die anfangs noch auf einem Bauernhof in Knittkuhl stattfand. Aber die Ära vom 6. bis zum 15. Jahrhundert liegt im Trend, wohl einer bekannten TV-Serie zum Dank. Daher ist das Fest am Wochenende größer als je zuvor. Hier einige Tipps aus dem Aktionsprogramm.

Kinder-Turnier Mädchen und Jungen von fünf bis 15 Jahren können ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen. Hoch zu Ross, gewappnet mit Schild und Lanze beim Rolandsreiten, Ringelstechen und der Saujagd dürfen sie den Ritterschlag erkämpfen – und zwar auf einem historischen Turnierplatz mit authentischen Waffen und Rüstungen in kindgerechtem Kleinformat. Die Heldentaten der kleinen Ritterinnen und Ritter werden mit einem eigenen Schwert belohnt und einer Urkunde, die ihre Aufnahme in die erlauchte Runde der Markgräflichen Ritterschaft besiegelt.

Tjost und Ritterspiele In schimmernder Rüstung, mit wehendem Helmbusch, auf ihren Pferden mit prächtigen Schabracken stürmen die Ritter des geheimen Rates gegeneinander an, bis die Lanzen krachen. Edelleute und ihre Vasallen messen sich in Kampfspielen und Bogenschießen.